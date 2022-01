Textor: «Não quero entrar na SAD se a direção do Benfica não estiver alinhada com a nossa visão»

Crystal Palace e que fechou, esta semana, acordos também com o belga





John Textor tem um acordo com José António dos Santos, conhecido como "Rei dos Frangos", para a aquisição de uma participação no Benfica. Este acordo previa a compra de 25% das ações da SAD do clube encarnado por parte do empresário norte-americano ao acionista privado português.



o montante diminuiu para 16% , de acordo com informação enviada na quinta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). O comunicado expressa que as negociações ainda decorrem e que John Textor "mantém interesse na conclusão do negócio que respeita à transmissão" dos títulos.

John Textor quer que o seu próximo investimento europeu em futebol seja em Portugal. Caso as negociações para a entrada no capital do Benfica falhem, o investidor norte-americano pretende procurar alternativas dentro do setor e do país, segundo afirmou em entrevista à Bloomberg."Tem sido um longo namoro para ver se poderá resultar e espero que sim", disse Textor à agência. Sublinhou, no entanto, que não irá forçar um relacionamento, especialmente se não houver alinhamento de interesses com a gestão liderada por Rui Costa. "Não quero entrar no capital do clube se o 'board' não estiver completamente alinhado com a nossa visão para fortalecer o Benfica".Assim, se as negociações falharem, o norte-americano quer encontrar um outro investimento no futebol português (algo que, de resto, já tinha dito o ano passado ). "Se não for o Benfica, estou empenhado em investir em Portugal", referiu Textor, que é já detentor de uma participação na equipa britânica