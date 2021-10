Textor pesa mais do que Bayern: ações do Benfica batem recordes

Por regra, as ações das sociedades anónimas desportivas (SAD) são castigadas após derrotas dos clubes, mas esse não é o caso hoje da SAD do Benfica. Um dia após a goleada sofrida na Luz perante o Bayern de Munique para a "Champions", as ações atingiram novos máximos históricos.





O que explica este comportamento? A reunião mantida com o investidor norte-americano John Textor, que pretende comprar 25% do capital da SAD.Textor reuniu com o presidente das "águias", Rui Costa, e com dois vice-presidentes e, segundo comunicado das "águias", "oAs ações da SAD avançaram 3,85% na sessão desta quinta-feira, encerrando nos 5,40 euros, o que representa o valor de fecho mais alto de sempre. Durante a negociação tocaram os 5,50 euros, um recorde absoluto.