Textor: «Que o Botafogo atue em parceria com outros clubes do mesmo nível como o Benfica»

John Textor deu uma entrevista no Brasil, país onde acaba de se tornar dono de parte do Botafogo. O empresário norte-americano revelou os planos que tem mente para o emblema canarinho e deixou claro que mantém o interesse no Benfica."Vocês sabem os outros clubes em que eu estou interessado e são todos de primeira linha. Trata-se de um relacionamento, não é necessariamente uma propriedade multiclube. O City Football Group não juntou esse grupo de clubes grandes. Espero que o Botafogo atue em parceria com outros clubes do mesmo nível, como o Benfica. Isso nunca aconteceu antes. Nenhum clube deve ser apenas um satélite do outro. Qualquer clube é importante para os seus adeptos e para o seu país. Por que é que eu faria isso? Não tem lógica. Quando falamos de colaboração, isso garante mais oportunidades. Há que usar essa identidade global para detetar e atrair os talentos. Nas últimas semanas, falei algumas vezes com o diretor do Crystal Palace e perguntei: 'O que acha deste jogador? É muito jovem? Muito velho? Ainda precisa de ser mais testado?' Essa é uma grande oportunidade para o Botafogo. E, nessa equação, tu tens de dar e receber em proporções iguais", explicou detalhadamente ao 'Globoesporte' o investidor norte-americano que pretende entrar na SAD encarnada.