Textor: «Vamos conduzir o Benfica a uma potência global»

Apesar da nega dada e reforçada por parte da SAD do Benfica, o empresário norte-americano John Textor segue firme na sua vontade de investir na SAD encarnada e este sábado, em entrevista ao 'Nascer do Sol', voltou a reafirmá-lo.





"Vamos conduzir o Benfica a uma potência global", frisa o empresário ao referido título, numa entrevista na qual acrescentou: "os dirigentes do Benfica vão perceber que venho em paz".Na mesma entrevista, Textor diz-se disposto a investir mais de 100 milhões de euros na SAD encarnada e revela ter-se emocionado quando entrou no Estádio da Luz com Luís Filipe Vieira.