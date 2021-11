Thabo Cele recorda época em que passou pelo Benfica: «Pizzi e Taarabt tinham um sexto sentido»

Thabo Cele recordou a temporada 2017/18, na qual passou pela equipa B do Benfica, tendo sido chamado a alguns treinos da formação principal das águias e partilhou o relvado com Pizzi, Taarabt e Rúben Dias, entre outros. Em entrevista à 'TVP Sport', o médio sul-africano revelou que o agora jogador do Atlético Madrid foi quem mais o marcou, dando ainda a ascensão rápida de Félix como uma inspiração na sua carreira."Jogava com Félix em particular no Benfica B. É um homem incrível. A carreira dele 'explodiu' a certa altura. É algo inspirador. Jogas durante muitos anos e, de repente em seis meses, a tua vida pode mudar completamente", começou por dizer, deixando ainda elogios a dois médios dos encarnados."Gostei muito de Pizzi e Taarabt. Tinham um sexto sentido. São jogadores inteligentes e que usavam o cérebro durante o jogo. Tinham sempre uma solução para todos os problemas", vincou, acrescentando: "Os jogadores que vi tinham a capacidade de perceber muitas coisas dentro do campo."Cele, que realizou apenas seis encontros pelo Benfica B antes de se mudar para o Cova da Piedade em julho de 2018, deixou ainda um desejo. "Gostava de melhorar o meu jogo. Gostava de ser um jogador de futebol que encontra sempre uma boa solução. Se a equipa tiver problemas para obter a bola mais atrás, gostava de o conseguir através do meu jogo", realçou.