Thauan Lara foi sondado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O lateral-esquerdo Thauan Lara, do Internacional Porto Alegre, foi alvo de sondagem do Benfica, revela o ‘GaúchaZH’. O site refere que Vinicius Prates, empresário do jogador, de 18 anos, confirma a abordagem de três clubes europeus.A ‘GaúchaZH’ adiantou que Real Madrid e Monaco também perguntaram por Lara, promovido este ano ao plantel principal.