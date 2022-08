'The Athletic' avança que o Southampton entrou na corrida por Gonçalo Ramos

O 'The Athletic' noticia esta quarta-feira que o Southampton é o mais recente clube interessado nos préstimos de Gonçalo Ramos. De acordo com a referida fonte, os saints tiveram conversas na Dinamarca na última semana levadas a cabo por Rasmus Ankersen, principal investidor do emblema da Premier League. Recorde-se que o Benfica deslocou-se aquele país para defrontar o Midtjylland, em encontro da segunda mão da 3ª pré-eliminatória do playoff.O valor em discussão superou os 25 milhões de libras (cerca de 29,6 milhões de euros), o que representaria um novo máximo numa só transferência para os saints.Comoadiantou, o Benfica recebeu já uma proposta de 40 milhões de euros por Ramos: 30M€ fixos mais 10 por objetivos. As águias acreditam que poderão embolsar um valor maior pelo avançado internacional sub-21 português.Além do Southampton, é sabido que Newcastle e Wolverhampton estão interessados nos préstimos do jogador que esta quarta-feira voltou a marcar de águia ao peito. Ramos soma cinco golos em cinco partidas oficiais.