'The Times' revela salário de Darwin no Liverpool: vai ganhar mais do que Van Dijk

Darwin Núñez vai ganhar qualquer coisa como 163 mil euros por semana no Liverpool, revela esta terça-feira o jornal inglês 'The Times'. O avançado uruguaio do Benfica está prestes a ser oficializado pelos reds, depois de hoje ter completado os testes médicos.O clube inglês vai pagar ao Benfica 75 milhões de euros, mais 25 em variáveis, pelo que a transferência do jogador pode acabar por custar 100 milhões de euros, a mais cara da história do Liverpool.Darwin, que se comprometeu com o Liverpool até 2028, vai ganhar em Inglaterra bem mais do que auferia Benfica. São mais de 650 mil euros por mês, perto de 8 milhões de euros por ano, ainda de acordo com o mesmo jornal.O avançado uruguaio vai receber mais do que Virgil van Dijk, central holandês e um dos elementos fulcrais no esquema tático de Jurgen Klopp.