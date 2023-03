Thierry Henry: «Penso que Gonçalo Ramos será o próximo a ser vendido»

Thierry Henry comentou os jogos da Liga dos Campeões para a CBS Sports e, portanto, esteve atento ao desempenho do Benfica. O antigo avançado francês mostrou-se agradado com o que viu de Gonçalo Ramos, autor de um bis ao Club Brugge, e aponta a saída ao jovem dianteiro das águias para breve."João Mário deu a bola ao [Gonçalo] Ramos e ele fez o que fez [no 2-0]. Aquele homem está 'on fire' e vem da formação. Já falámos sobre os jogadores que eles [Benfica] venderam. Penso que ele será o próximo", considerou a lenda do Arsenal e da seleção francesa.Sobre o facto de ter permanecido na Luz em janeiro, Henry garantiu que Gonçalo Ramos "tem de fazer mais". "Foi uma surpresa aquilo que ele fez no Campeonato do Mundo. Penso que, se ele continuar assim na Liga dos Campeões, e eles conquistarem o campeonato, então, pode ser um caso sério", assumiu sobre o jogador formado no Seixal, de apenas 21 anos.