Tiago Araújo no Arouca por empréstimo do Benfica

O plantel treinado por Armando Evangelista vai ser reforçado com o extremo Tiago Araújo, por empréstimo do Benfica até ao final da presente temporada. Segundo apurou Record, o acordo está concluído e será em breve oficializado.





Tiago Araújo fez 23 jogos pela equipa B do Benfica na temporada passada, tendo somado dois golos e cinco assistências, e ainda fez uma partida na equipa principal, treinada por Jorge Jesus.Esta época já soma dois jogos, ambos na equipa B dos encarnados. Agora vai mostrar o seu valor na Liga Bwin, com a camisola do Arouca.