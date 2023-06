Tiago comenta renúncia de João Mário à Seleção: «Imagino o que esteja a sentir...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Várias caras bem conhecidas do futebol português passaram por Alvalade para um jogo solidário e Tiago, antigo médio internacional português, comentou a decisão de João Mário renunciar à Seleção Nacional."A decisão é de cada um, eu na altura tomei a decisão porque passava por um momento complicado no meu clube, precisava de estar mais perto da família, não tinha tantos momentos na seleção. O João tem as razões dele e eu respeito totalmente, imagino o que esteja a sentir. Não irá o João, irá outro jogador", começou por dizer aos jornalistas."Consigo perceber tudo, cada um sente como sente, é perfeitamente normal. A sorte que temos em Portugal é que temos excelentes jogadores naquela posição, o João sentiu também que não ia deixar mal a seleção portuguesa", acrescentou.Beto, outro internacional português, também abordou o assunto. "Qualquer jogador é livre de tomar decisões que quer para a sua vida. Respeito. Eu não o fiz, nunca o faria, mas respeito. E o João teve os seus motivos, que para ele são válidos", apontou o guarda-redes, de 41 anos.