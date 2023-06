Tiago considera campeão justo

"A melhor equipa ganhou o campeonato". Quem o diz é Tiago, antigo internacional português que jogou no Benfica, Sp. Braga, Chelsea e At. Madrid. "Ganhou a melhor equipa, que esteve melhor durante toda a época. Uma palavra especial para o FC Porto que nunca desiste, é um exemplo. O Sérgio [Conceição] caracteriza isso mesmo, a maneira como vive os jogos, faz-nos sentir - a nós que estamos fora, imagino aos que estão lá dentro - que nada está perdido até estar, de facto, perdido", afirmou à Sport TV o antigo médio, de 42 anos, acrescentando:"O FC Porto foi um exemplo e deu ainda mais valor à vitória do Benfica. Quanto ao Sp. Braga, Artur Jorge fez uma prova extraordinária, conseguiu ficar em 3º lugar num campeonato como o nosso em que se fala de Benfica, FC Porto e Sporting."Desde Budapeste, onde esteve a assistir à final da Liga Europa, Tiago abordou ainda o futuro de João Félix. "Não sei se voltará ao Atlético. Sabemos que não é um casamento perfeito apesar de já ter sido campeão e está na história. Ele sabe melhor do que eu do que é preciso para triunfar no Atlético, mas depois do empréstimo ao Chelsea chega com outra energia. Gostaria que fosse um histórico como Futre", frisou. *