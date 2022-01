Tiago Coser assina pelo Benfica em São Paulo

Recuperado da Covid-19, como foi anunciado pela Chapecoense, Tiago Coser rescindiu esta quarta-feira com o clube brasileiro e partiu para São Paulo, onde assina amanhã pelo Benfica um contrato válido até 2027. Daquela cidade, o defesa central, de 18 anos, viajará depois para Lisboa, integrando-se na equipa B das águias.Entre os encarnados e o clube brasileiro já estava tudo acordado (1,4 M€ desembolsam as águias), mas havia alguns detalhes que "prejudicavam o jogador" para resolver, como nos contou a mãe, Rose Coser, sem entrar em detalhes. Mas hoje foi tudo ultrapassado. "Fez exames e está tudo bem com ele", assegurou, ainda.Revelação da Chapecoense em 2021, Coser há muito que estava no radar das águias. As partes envolvidas no processo apenas esperavam que o central completasse 18 anos (que aconteceu a 16 de janeiro) para viajar para Portugal. A mãe também virá para o nosso país para acompanhar Tiago Coser nos primeiros tempos.