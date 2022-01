Tiago Coser é reforço do Benfica: «Tenho coragem e personalidade, não tenho medo de jogar»

O Benfica oficializou esta segunda-feira a contratação de Tiago Coser. O central brasileiro assinou contrato até 2026 pelas águias, e garantiu que o projeto do clube em apostar na formação "o agrada"."É um fator a favor, para me entrosar com a equipa e adaptar-me para depois integrar a equipa principal. Iniciei o meu percurso na Chapecoense com 10 anos, passei toda a formação lá. É um felicidade enorme estar aqui, tenho muito orgulho por estar no Benfica", disse o central canarinho, que se define como um jogador "que sabe sair com bola"."Tenho muita personalidade lá atrás, sei sair a jogar, fazer muita marcação, acerto nos passes longo e curto. Tenho coragem e personalidade, não tenho medo de jogar. Já conhecia o Luisão, o David Luiz, também o Rúben Dias que fez cá a formação. São referências para mim. O Morato também, pois chegou para a equipa B e agora está na principal. Quero seguir os passos dele, tal como os do Lucas Veríssimo. Vou dar muitas alegrias e ganhar muitos títulos", prometeu.Tiago Coser é internacional sub-17 pelo Brasil, e em 2021 participou em 12 jogos pela equipa principal da Chapecoense.