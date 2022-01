Tiago Coser recupera e viaja esta semana

Tiago Coser, defesa-central de 18 anos que vai reforçar o Benfica B, está recuperado da Covid-19 e viaja esta semana para Lisboa, a fim de fazer exames médicos e assinar o contrato que o ligará aos encarnados até 2027. O jovem futebolista virá para Portugal acompanhado da mãe, Rose Coser."Ele está recuperado e encontra-se bem. Fez todos os exames e não há sequelas", garantiu a mãe do central, a. Entre Benfica e Chapecoense já havia acordo para a transferência (1,4 milhões de euros desembolsam as águias), mas havia um detalhe a ultrapassar, que "lesava o jogador", adiantou Roser Coser, sem querer entrar em detalhes.Com o acordo total, os contratos devem ser assinados ainda hoje, de acordo com Lindomar Tenedini, diretor de futebol da Chapecoense. Assim que se desvincular do clube do estado de Santa Catarina, Coser embarcará rumo a Lisboa.