Tiago Dantas apresentou-se no Seixal

Tiago Dantas foi a grande novidade no primeiro dia de pré-época. Depois de ter estado no Euro sub-21, o médio terá pela primeira vez a oportunidade de se mostrar a Roger Schmidt depois de na temporada passada ter sido logo cedido ao PAOK. O jogador formado no Seixal só fez uma partida pela equipa principal, em 2019/20, e apesar de ter estado arranque dos trabalhos, a hipótese de entrar nas opções finais do técnico é remota.





Marcel Mendes, guardião de 18 anos, foi chamado por Roger Schmidt para fazer a pré-época. O jovem apresentou-se ontem no Benfica Campus, no Seixal, para fazer os testes médicos e irá com a equipa para o estágio de Inglaterra. Além de Marcel Mendes, ontem também se apresentaram os guarda-redes Samuel Soares, Kokubo e André Gomes, que se encontra a recuperar de lesão. Vlachodimos foi autorizado a apresentar-se só amanhã.