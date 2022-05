Tiago Dantas de regresso ao Benfica

Tiago Dantas, médio que esta época representou o Tondela por empréstimo do Benfica, usou ontem as redes sociais para se despedir dos beirões. “Não foi a época que todos desejámos, mas agradeço ao Tondela por ter acreditado em mim desde o primeiro dia! Este clube merece estar no patamar mais alto do futebol português e do meu lado irei sempre apoiar-vos, auriverdes”, começou por afirmar o jovem de 21 anos, que aproveitou ainda para agradecer aos seus companheiros de equipa e à estrutura tondelense. Nos 34 jogos que fez esta época pelo Tondela, despromovido à Liga Sabseg, Dantas registou duas assistências e quatro golos, três dos quais na campanha de sucesso da Taça de Portugal que levou o clube ao Jamor. O futuro do médio, que pertence aos quadros dos encarnados, é ainda uma incógnita.





T.G.