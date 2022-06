Tiago Dantas na chegada a Salónica: «Estou verdadeiramente empolgado por estar aqui»

Tiago Dantas vai ser emprestado pelo Benfica ao PAOK num negócio que envolverá, à cabeça, quatro milhões de euros por 50% do passe do médio, segundo o jornal 'Sport24'. A transferência poderá efetivar-se por um bolo de 7 milhões de euros caso a formação de Salónica adquira o resto do passe.Em solo grego, o médio formado no Seixal mostrou-se feliz pela nova etapa da carreira. "Estou verdadeiramente empolgado por estar aqui e vir para este grande clube. Estou empolgado para jogar no Estádio Toumba. Quero conhecer os meus companheiros de equipa e treinar com eles", frisou o jogador, de 21 anos.Na última época, Dantas cumpriu 34 jogos oficiais pelo Tondela, clube onde marcou presença por empréstimo das águias. O jovem médio estreou-se pelo Benfica em dezembro de 2019 mas nunca mais voltou a ser utilizado pela formação principal dos encarnados.