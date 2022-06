Tiago Dantas na rota do PAOK

Tiago Dantas pode estar perto de rumar ao PAOK, apurou. José Boto, diretor-desportivo do PAOK, pretende contar com o jovem formado no clube da Luz e já terá encetado negociações nesse sentido. Segundo foi possível apurar, também o médio vê com bons olhos uma mudança para a Grécia, pelo que, neste momento, falta apenas o Benfica e o conjunto de Salónica chegarem a acordo.Ainda não está definido se esta será uma mudança a título definitivo ou empréstimo, mas há muito boas hipóteses de Tiago Dantas poder juntar-se ao vice-campeão grego, onde na época atuaram os portugueses Vieirinha, Filipe Soares e Nélson Oliveira.Tal comojá havia dado conta, o jogador tem mercado em vários países da Europa, mas o interesse demonstrado pelo PAOK pode ajudar a definir o futuro do jogador que nas duas últimas épocas esteve cedido ao Bayern Munique e ao Tondela, respetivamente.