Tiago Dantas para resolver depois do Europeu Sub-21

Tiago Dantas, médio formado no Benfica e que esteve cedido ao PAOK na última época, também pode render dinheiro às águias neste verão. Mas o futuro do jovem só deverá ficar decidido depois do Europeu sub-21, competição para a qual está convocado.O emblema grego pretende renovar o empréstimo, mas as águias pretendem fechar já uma transferência em definitivo. No entanto, nada ficará definido antes do Europeu, prova de onde poderão surgir novos interessados no jogador que nesta época fez 38 jogos e apontou 5 golos pelo PAOK.