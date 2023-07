Tiago Gouveia quer afirmar-se no Benfica: «Não vai ser fácil, mas sei que tenho qualidade e capacidade»

Tiago Gouveia mostrou-se satisfeito com a renovação de contrato com o Benfica até 2028 e assumiu o desejo de afirmar-se no plantel principal do clube da Luz já nesta temporada."É um sentimento de orgulho e responsabilidade ter esta aposta de um clube como o Benfica. Agora cabe-me a mim mostrar a minha qualidade e ajudar o Benfica a alcançar os seus objectivos", começou por dizer, em declarações à BTV.Questionado sobre a importância do empréstimo ao Estoril, na época passada, o extremo assume ter sido algo fundamental. "Fez-me crescer como jogador e como pessoa. Ganhei mais experiência ao mais alto nível do futebol português e como referi voltei melhor. Quero aproveitar toda essa experiência que acumulei para ajudar o Benfica".A fechar, um olhar àquilo que pretende alcançar em 2023/24. "As perspectivas para a temporada são muito simples. Quero chegar, dar o meu melhor e afirmar-me como jogador do Benfica. Sei que não vai ser uma tarefa fácil, mas sei que tenho qualidade e capacidade para conseguir"