Tiago Nunes: «Benfica perguntou-me se o Bruno Guimarães tinha nível... Disse que não, tem nível para o Real Madrid»

Bruno Guimarães esteve perto de rumar ao Benfica em janeiro de 2020 mas acabou por ingressar no Lyon nesse mesmo mercado de transferências. O antigo treinador do agora jogador do Newcastle revelou uma conversa que teve com responsáveis encarnados acerca da possibilidade do jogador se transferir para a Luz, dando conta que foi o "atleta que mais o impressionou"."Ele é um médio muito completo que parece ter quatro olhos. Joga com uma câmera acima da sua cabeça, tem uma visão de 360 graus. Lembro-me, quando estive no At. Paranaense, que do Benfica perguntaram-me se ele tinha nível [para lá jogar] e eu disse que não, que tinha nível para jogar no Barça, no Real Madrid e em Marte, se quisesse. Mas eles não o contrataram e ele foi primeiro para França e depois para Inglaterra", explicou Tiago Nunes em entrevista ao jornal 'Sport'.Depois de três temporadas (uma completa e duas meias épocas) no Lyon, o Newcastle contratou Bruno Guimarães, hoje com 24 anos, por 45 milhões de euros em janeiro de 2022.