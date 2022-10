Tiago Parente rubrica contrato profissional: «É um sentimento inexplicável»

O Benfica anunciou a assinatura do primeiro contrato profissional da carreira do jovem Tiago Parente, aos 16 anos. O jogador, que atua como lateral-esquerdo, equipa de águia ao peito desde 2016, segundo os encarnados, mas até 2018 ainda alinhou no Mãe d´Água, em Bragança, e na Casa do Benfica de Viseu.Parente mostrou-se feliz pelo momento de confiança por parte do emblema da Luz. "É um sentimento inexplicável e quero agradecer ao Benfica por depositar esta confiança em mim. Tem sido uma boa caminhada e espero continuar. Agora é trabalhar para um dia chegar à equipa A do clube", vincou em declarações ao canal de televisão do clube.O jovem defesa português é opção, em 2022/23, na equipa de juvenis dos encarnados.