Tiago Pinto e o interesse da Roma: «Svilar? Todos o conhecemos muito bem»

O diretor-geral da Roma, Tiago Pinto, abordou este sábado o interesse da Roma em Mile Svilar, que finda contrato com o Benfica em junho próximo,.."O mercado de transferências está longe e Svilar é um jogador do Benfica, todos o conhecemos muito bem. Trabalhei com ele por três anos e meio e o Mourinho [n.d.r. era treinador do Manchester United] esteve na estreia dele na Liga dos Campeões", revelou o ex-Benfica em declarações à DAZN.Segundo Record noticiou , a Roma pretende o guardião internacional sérvio por cinco anos.