Tiago Pinto recorda 18/19: «Se vissem as condições físicas do André Almeida nunca mais o criticavam»

Tiago Pinto, atual diretor desportivo da Roma, recordou o esforço feito por André Almeida para aguentar a etapa final da temporada 2018/19, depois de o lateral ter sofrido uma fratura na tíbia.





"Se todos soubessem as condições físicas em que ele jogou nos últimos quatro ou cinco jogos, nunca mais na vida criticavam o André Almeida. As condições em que ele sobreviveu para jogar... Foram coisas que só vistas", disse no programa '300 Dias', da BTV, que mostra a recuperação do lateral-direito de outra lesão, no joelho direito, que o afastou praticamente de toda a temporada passada. "Mesmo jogado naquelas condições, ninguém se apercebia", prosseguiu Tiago Pinto.André Almeida também lembrou esses tempos. "A equipa teve uma atitude incrível para a reconquista. Acreditou sempre. Outros jogadores também tiveram toques. Senti que tinha de lá estar para eles. Tive quatro semanas com uma fratura na tíbia. Disse 'Quero terminar a época. Quero lá estar para eles e acabar com o merecido título'. Superámos tudo", recordou.