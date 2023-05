Tiago Pinto recorda renovação de Grimaldo pelo Benfica: «Um dos processos mais difíceis que tive até agora»

Tiago Pinto, diretor geral da Roma e antigo diretor geral do Benfica, abordou esta quinta-feira o momento de forma das águias, sublinhando que o clube da Luz fez "uma época extraordinária" e que merece conquistar o título da Liga Bwin."Quero que o Benfica ganhe sempre e obviamente que agora, nestes últimos jogos, quando o Benfica começou a perder um bocadinho a vantagem que tinha, também tremi um bocadinho. Espero que o Benfica consiga ser campeão e que o país fique contente com a vitória do Benfica", começou por dizer à Sport TV.E acrescentou: "O Benfica é sempre um clube onde a crítica é superior ao elogio mas, na minha opinião, fez uma época extraordinária, jogou muito bem".Tiago Pinto comentou ainda o trabalho de Roger Schmidt e a saída de Grimaldo no final da temporada, frisando que mantém uma "grande relação" com o lateral espanhol, que vai rumar ao Bayer Leverkusen . "Rui Costa acertou não só em Schmidt mas em tantas outras coisas. Não há motivo nenhum para desmerecer o que o Benfica fez, foi claramente a melhor equipa do campeonato. Grimaldo? Um dos processos mais difíceis que tive até agora foi o dele, quando foi a renovação com o Benfica [em 2019] . Para mim é um dos melhores laterais esquerdos da Europa e tomou a decisão dele. Tenho uma grande relação com ele. Quero o melhor para o Benfica e seria melhor ter ficado, mas vão arranjar solução", rematou.