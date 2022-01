Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Tiago Pinto revela que Jorge Jesus não gostava de Taremi: avançado esteve a um passo do Benfica Escutas revelam os valores envolvidos no negócio mas chegada do treinador travou ida do jogador para a Luz





• Foto: Luís Manuel Neves