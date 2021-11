Tite solidário com Lucas Veríssimo: «Queremos conversar com ele por vídeochamada»

Tite abordou a lesão grave de Lucas Veríssimo e referiu que quer conversa com o jogador do Benfica de forma a mostrar apoio ao número quatro das águias neste momento difícil."Eu, o Juninho e o doutor [Rodrigo Lasmar] queremos conversar com ele por vídeochamada, para nos solidarizarmos com ele. A saúde é importante qualquer que seja a atividade profissional, o alto nível só é possível com saúde. Ele vai ter a força suficiente para que ter condições para regressar e fazê-lo bem, como tantos outros exemplos, como aconteceu precisamente com ele no Santos. Lembro como ele chegou à seleção brasileira. É algo que faz parte de nós, da conduta pessoal, do relacionamento profissional e pessoal", referiu o selecionador brasileiro em declarações proferidas durante uma conferência de imprensa.