Tite sublinha que está atento a Gilberto e Neres

De olhos postos no Mundial, Tite, selecionador do Brasil, voltou a afirmar que está atento a Gilberto e deixou elogios a Neres. “Acompanhamos muitos jogadores. Também há o Gilberto, o lateral-direito do Benfica, e o David Neres, que está a voltar ao seu melhor momento. Há que reconhecer os jogadores que estão em boa forma. Depois, a escolha faz parte”, afirmou o técnico à ‘Gazeta Esportiva’. Matheus Bachi e Fábio Mahseredjian, do staff da seleção canarinha, estiveram na Luz a observar os dois jogadores.