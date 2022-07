TNT Argentina garante que Enzo vem já: a única dúvida é se ainda joga na segunda-feira

Marcelo Gallardo gerou dúvidas quanto ao timing da saída de Enzo Fernández para o Benfica na última madrugada, após a eliminação do River Plate aos pés do Vélez, na Libertadores. "O caso de Enzo Fernández não está claro", sublinhou então o técnico dos millonarios. A hipótese de rumar ao Benfica apenas na janela de mercado de janeiro pairou novamente no ar.Contudo, a TNT Argentina avança que não existem dúvidas e o futuro do médio argentino, de 21 anos, está decidido: vai ainda este mês para a Luz.A única dúvida reside em saber se Enzo, jogador formado no River, ainda faz um último encontro oficial, na madrugada de domingo para segunda-feira, em casa, diante do Godoy Cruz. A acontecer, seria uma despedida perante os seus adeptos na 7ª jornada da liga argentina, no Monumental de Núñez (às 0h30 de segunda-feira, hora de Lisboa).Perante o Vélez, Enzo foi titular mas exibiu-se de forma discreta, cedendo o lugar a Quintero, depois de ter arrancado o jogo como titular. O jogador havia prometido ficar em Buenos Aires para conquistar a Libertadores mas a equipa não foi além dos oitavos-de-final.