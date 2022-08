TNT Sports adianta que Enzo Fernández vai fazer parte dos convocados da Argentina

Bastaram poucas semanas a jogar pelo Benfica para Enzo Fernández cativar o selecionador argentino. É isso que garante a televisão TNT Sports daquele país da América do Sul. Segundo a referida fonte, Lionel Scaloni está convencido com as mais recentes exibições e vai chamar o reforço das águias para 2022/23 já para os próximos encontros particulares da seleção alviceleste.Enzo já havia sido chamado em novembro de 2021, numa altura em que Scaloni pretendeu ver de perto vários jovens internacionais argentinos.O médio, de 21 anos, pelo qual as águias pagaram 10 milhões de euros mais oito em objetivos começou da melhor maneira pelo seu novo clube. De encarnado, Enzo apontou três golos em seis partidas oficiais e foi sempre titular na formação de Roger Schmidt na presente temporada oficial.Refira-se que Enzo Férnandez não teve férias e arrancou a temporada na Europa, ao serviço do Benfica, após deixar o River Plate, a sua equipa de sempre na carreira com 28 encontros oficiais disputados e 10 golos marcados.A Argentina defronta Honduras e Jamaica a 23 e 27 de setembro, respetivamente.