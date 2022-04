TNT Sports garante que Di María tem uma oferta do Benfica

¿DÓNDE JUGARÁ?



Si no sigue en PSG, Di María ya tiene ofertas concretas de Juventus y Benfica pic.twitter.com/z2do9vCqH3 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 27, 2022

Ángel Di María vai deixar o Paris Saint-Germain no final da temporada e este já é um facto consumado para jogador e clube. O extremo argentino acaba contrato e há já vários clubes que mostraram interesse no esquerdino, de 34 anos.A TNT Sports Argentina revelou esta quarta-feira que há, inclusivamente, duas ofertas feitas ao campeão da Copa América, sendo uma delas do Benfica. O jogador chegou à Europa para jogar futebol precisamente nas águias, em 2007, proveniente do Rosario Central. Deixou a Luz em 2010, como campeão nacional, para alinhar no Real Madrid numa transferência de 25 milhões de euros, com mais 11M€ de objetivos.Contudo, tal comojá havia adiantado, um regresso ao Benfica é muito difícil tendo em conta a folha salarial do jogador. Di María aufere ... 950 mil euros brutos mensais no PSG.Além da oferta das águias, a TNT Sports garantiu que também a Juventus mostrou interesse formal no jogador que está prestes a desligar-se contratualmente dos franceses e que cumpriu ainda uma temporada no Manchester United.