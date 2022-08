Tochas e petardos no terceiro anel

A Luz voltou a registar uma assistência acima dos 53 mil adeptos para o jogo inaugural do campeonato, tal como tinha acontecido frente ao Midtjylland, mas o ambiente de festa também ficou manchado por incidentes com pirotecnia.

Na primeira parte, no terceiro anel da bancada atrás da baliza defendida por Vlachodimos, onde estavam instalados membros dos No Name Boys, acenderam-se várias tochas. Segundo alguns relatos, inclusivamente da ‘Antena 1’, houve cadeiras a arder. No entanto, fonte oficial do Benfica, referiu a Record desconhecer tal acontecimento.

E se no segunto tempo houve uma coreografia com luzes dos telemóveis, também se ouviram assobios alusivos ao som do ‘very light’ que matou um adepto do Sporting, na final da Taça de Portugal em 1996.

Após o apito final de Manuel Mota, e na mesma zona do estádio, acabaram ainda por rebentar alguns petardos.