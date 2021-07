Todas as reações à demissão de Luís Filipe Vieira

há 15 min 21:16

A reação de Toni



Fernando Ferreira

Antigo jogador e treinador do Benfica, Toni emitiu um comunicado a propósito da situação no clube da Luz.



Leia a nota completa



"Devido ao momento conturbado, porventura o mais delicado, no plano diretivo ou institucional, da sua longa história, tenho sido instado, frequentemente, a pronunciar-me sobre a situação no Sport Lisboa e Benfica.



Não o fiz até agora, consciente do comprometimento atestado pela minha condição de associado número 3909, mas sobretudo portantos anos de dedicação ao Clube, com diferentes atribuições e sempre incontida paixão.



Faço-o, aqui e agora, já na posse de elementos bastantes, porque considero que o exercício da cidadania benfiquista não se compadece com alheamento ou silêncio. Seria uma posição comodista, cobarde mesmo, nada consentânea se com a minha personalidade e o meu sentido de responsabilidade benfiquista.



Convido todos os sócios e adeptos do Sport Lisboa e Benfica a apoiarem sem reservas a equipa de futebol e das outras modalidades, ao passo que também apelo para que reflitam sobre as razões que nos levaram a chegar a esta situação insustentável e tão danosa em termos reputacionais.



Com eleições no horizonte próximo, de imperativa necessidade, espero quesefeche definitivamente um ciclo e que outro se abra com o triunfo dos valores edosprincípios, da mística e da honradez, da cultura competitiva ganhadora, sinais distintivosdo nosso historialcentenário, que urge recuperar e até reforçar."