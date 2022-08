há 6 min 10:13

João Alves: «São muitas recordações que estão cá guardadas»



Pedro Simões

João Alves, antigo jogador do Benfica, em declarações à RTP3: "Foi um choque para mim, soube há minutos o que aconteceu... Sabia que ele estava doente há uma série de anos, mas fui apanhado de surpresa. Foi um grande colega que tive, joguei com ele no Benfica durante quatro anos, onde formámos o melhor meio-campo onde joguei até hoje e um dos melhores do Benfica. Ganhámos títulos, fomos a uma final da Taça UEFA, na Seleção igual... São muitas recordações que estão cá guardadas, quero é que ele descanse em paz. Tudo tem um final... Foi cedo demais."



"Ele foi essencialmente feliz no Benfica e na Seleção Nacional."