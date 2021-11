Todos os elementos do Benfica testaram negativo à Covid-19

Não há elementos positivos do Benfica à Covid-19. Segundoapurou, todos os elementos integrantes da estrutura de futebol foram testados após o embate com o Belenenses SAD, disputado no sábado, e nenhum deles acusou o novo coronavírus.Os resultados foram conhecidos ao início da noite desta segunda-feira. Desta feita, Jorge Jesus não tem dores de cabeça acrescidas para o jogo com o Sporting, a contar para a 13ª jornada da Liga Bwin que se disputa na sexta-feira.