Tomás Araújo após a estreia pelo Benfica: «Sinto-me confortável nos dois sistemas»

Tomás Araújo fez hoje a sua estreia pela equipa principal do Benfica, tendo sido titular na vitória (3-0) sobre o Sp. Covilhã. Após a partida, confessou ter tido boas sensações."Senti-me bem. Nos primeiros minutos com algum nervosismo, como é normal mas com o decorrer do jogo fui-me sentido melhor, mais confiante e penso que fizemos um bom jogo. Qualificação? Era o grande objetivo e cumprimos", referiu o defesa, de 19 anos, à Sport TV.Tomás abordou ainda o sistema tático: "Sinto-me confortável nos dois sistemas. Na equipa B jogamos numa linha de quatro, aqui a cinco, mas senti-me confortável."