Tomás Araújo: «Disseram que éramos a pior equipa do mundo. Essa raiva permitiu-nos dar a volta»

Tomás Araújo assumiu que foi um "momento de emoção" após o apito final do jogo frente ao Salzburgo, o qual carimbou a conquista da Youth League por parte do Benfica."Foi uma grande descarga emocional. Tivemos um ano inteiro a batalhar para sermos campeões. Há dois anos fomos superiores, mas não deu para nós. Quando o árbitro apitou foi um momento de emoção muito grande e um sentimento de dever cumprido", começou por referir o central e capitão dos encarnados à BTV."Entrámos muito mal no primeiro jogo. Chamaram-nos da pior equipa do mundo e esse sentimento de raiva e frustração permitiu-nos dar a volta. Ganhamos os jogos todos desde então, foram todos uma final.""Fui dizendo para acreditarem na qualidade deles. O plantel tem qualidade, podem entrar muitos jogadores que será assim. Disse para acreditarem neles próprios.""Claro que estávamos muito confiantes desde os penáltis contra a Juventus. Sentimos que este era o ano.""Foi como se fosse um jogo em casa. Foi incrível. Nunca vi tantos adeptos a apoiar uma equipa tão longe do país onde jogamos.""Sentimento incrível. Nunca pensámos que poderia acontecer no início da época, mas no final com este apoio foi ainda mais especial.""A segunda parte contra a Juventus foi de muita luta. Quando passámos e ganhámos nos penáltis estávamos mais perto de ganhar a qualquer clube""Está à vista que a formação é o caminho, mais uma geração com talento. É esse o caminho""Conseguimos identificar caras conhecidas na chegada. Pedimos para parar o autocarro e festejar com eles, mas não foi possível. É Sempre bom ter este apoio dos adeptos""Não temos muita pressão. Fazemos o que gostamos e confiamos muito uns dos outros. Este é um trabalho de toda a formação, desde os Sub-13 aos Sub-19.""É um orgulho capitanear rapazes com esta qualidade e compromisso com o clube", finalizou.