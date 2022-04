Tomás Araújo é opção para a Youth League

Tomás Araújo, central que já foi promovido ao plantel principal do Benfica, integrou a comitiva que chegou hoje a Nyon, onde na sexta-feira a equipa sub-19 dos encarnados defrontará a Juventus, na meia-final da Youth League. O vencedor medirá forças ou com Atlético Madrid ou Salzburg na final, marcada para dia 25 de abril.O jovem, que tem sido opção para o técnico Luís Castro, vai procurar ajudar a equipa a ultrapassar a Juventus e a chegar à final da competição. O treinador dos juniores também poderia apostar em Henrique Araújo, mas à semelhança do que aconteceu nos quartos-de-final, diante do Sporting, abdicou do avançado, que esta temporada já marcou pela equipa principal.Como o treinador só poderia convocar três jogadores nascidos em 2003, optou pelo central Tomás Araújo, pelo lateral Rafael Rodrigues e pelo guardião Samuel Soares, que serão titulares diante do emblema italiano, numa partida que será dirigida pelo holandês Allard Lindhout.Já em solo suíço, as águias irão efetuar a partir das 10 horas de amanhã (11h00 locais) o último treino de preparação para o duelo, no qual não são expectáveis muitas mexidas relativamente ao onze que derrotou os leões, a semana passada.