Tomás Araújo não foi a Coimbra com a equipa B

Tomás Araújo vai hoje regressar a uma convocatória de Nélson Veríssimo, mas irá começar a receção ao Vizela no banco de suplentes do Benfica. O central, que tinha previsto seguir para Coimbra, onde a equipa B defronta a Académica (às 18 horas), acabou por ficar no Seixal.

A lesão de Otamendi obrigou a esta mudança de planos, ainda que a presença do jovem nas convocatórias de Nélson Veríssimo já não seja uma novidade. O técnico já convocou o defesa para a receção ao Ajax, assim como para o encontro com o V. Guimarães, partida para a qual Otamendi estava castigado. O jovem acabou mesmo por entrar em campo na reta final da partida, que as águias venceram por 3-0. Esta noite irá novamente arrancar do banco, mas não está afastada a hipótese de poder voltar a ter alguns minutos.