Tomás e Henrique Araújo: dupla para atacar 'quartos' da UEFA Youth League

Luís Castro, treinador dos sub-19 do Benfica, conta com dupla de peso para atacar hoje a qualificação para os quartos-de-final da Youth League. Tomás Araújo e Henrique Araújo, que já jogaram pela equipa principal, são trunfos de peso para o duelo com o Midtjylland, no Estádio Ikast, na cidade dinamarquesa com o mesmo nome. O central estreou-se domingo na Liga Bwin e o avançado é o melhor marcador da equipa B, com 12 golos. O Benfica treinou ontem manhã no palco do jogo, enfrentando temperaturas entre 1 e 3 graus.