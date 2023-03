Tomás Ferreira tem 14 anos e assinou contrato com o Benfica: «Identifico-me com António Silva»

Tomás Ferreira viu esta quinta-feira o contrato de formação ser oficializado com o Benfica aos 14 anos. O defesa-central português revelou que o futebolista preferido às ordens de Roger Schmidt é também um produto do Seixal."O meu jogador favorito da equipa principal é o António Silva. Joga na minha posição e é um jogador com o qual me identifico", garantiu à BTV no momento da assinatura do vínculo, deixando um desejo para o futuro."Daqui por 10 anos quero estar a jogar na equipa principal e a ganhar títulos", frisou Tomás Ferreira, que tem "João Félix como ídolo no futebol".Depois de chegar do CIF (Club Internacional de Foot-ball) em 2019, Ferreira garantiu que sente "orgulho e compromisso" ao assinar pelo Benfica.