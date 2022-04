Tomás Soares assina contrato aos 14 anos: «Daqui a 10 anos quero ganhar muitos troféus pelo Benfica»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tomás Soares assinou esta segunda-feira contrato de formação com o Benfica, aos 14 anos. O jovem avançado evolui numa equipa de iniciados das águias, depois de ter começado a representar o clube há seis temporadas. Na primeira equipa, a referência "é o Darwin porque dá tudo dentro de campo".Convidado a anteceder os desejos para a próxima década, Tomás aponta a títulos. "Daqui a 10 anos quero ganhar muitos troféus pelo Benfica", disse ao site dos encarnados, vincando quem é o jogador preferido."O meu ídolo no futebol é o Lewandowski porque ele marca muito golos", explicou.Está no Benfica Campus desde 2020 após ter começado pelo Centro de Formação e Treino em Braga.