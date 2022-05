Tomás Tavares chega sábado a Portugal, para ser operado e recupera no Benfica, apurouEmprestado ao Basileia, o lateral-direito sofreu uma rotura no ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, no encontro com o Lausanne, no último domingo. O clube suíço adiantou que o jogador, de 21 anos, estará afastado da competição "vários meses".Depois de ter realizado 28 jogos pelo Basileia, contando um golos e quatro assistências, o internacional sub-21 português estará aos cuidados do clube ao qual está vinculado até 2024.