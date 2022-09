Tomás Tavares inscrito na Liga pelo Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tomás Tavares foi inscrito pelo Benfica na Liga Portugal no último dia de mercado de transferência. O lateral-direito formado nas águias cumpriu a última temporada emprestado ao Basileia mas ficará afastado dos relvados durante vários meses já que se lesionou gravemente em maio.O português, de 21 anos, estreou-se na equipa principal do Benfica em 2018/19, com Bruno Lage ao comando da equipa.Depois, manteve-se na primeira formação em 2019/20, onde cumpriu 26 partidas, tendo três empréstimos consecutivos: a Farense, Alavés e Basileia. Na Suíça, na temporada transata, havia jogado 28 encontros oficiais até se lesionar.