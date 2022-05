Tomás Tavares rompe ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo

?? Saisonende für @tomas_tavares84: Unser Aussenverteidiger riss sich am Wochenende ohne Fremdeinwirkung das vordere Kreuzband sowie den Meniskus im linken Knie. Tavares wird für mehrere Monate ausfallen.



Tomás Tavares, jovem lateral-direito português emprestado pelo Benfica aos suíços do Basileia 1893, ficará afastado dos relvados "por vários meses" depois de ter sofrido uma grave lesão no joelho esquerdo no último fim de semana.Numa curta nota publicada nas redes sociais, o clube informou que o internacional sub-21 português "rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo", lesão que deixa o jovem jogador de fora das opções até ao final da temporada. "Fim da temporada para Tomás Tavares. O nosso lateral rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo no fim de semana. Tavares ficará de fora por vários meses", escreveu o Basileia.