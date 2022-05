Toni convicto que Rui Costa vai evitar "mancha negra" de 2011 no clássico com o FC Porto

Toni não acredita que, caso o FC Porto garanta o título no jogo de sábado, na Luz, diante do Benfica, venham a ser desligadas as luzes ou seja acionado o sistema de rega do relvado, como aconteceu em 2011."Temos à frente um homem do futebol, que vai com certeza evitar essa mancha negra que aconteceu em 2011, quando a luz se apagou e a água brotou. Espera-se um tempo novo com uma ideia de gente mais elevada, como é o Rui Costa", salientou o antigo jogador e treinador dos encarnados, em declarações à Rádio Renascença."Cabe ao Benfica tentar ganhar o jogo, o Benfica não vai jogar para evitar que o FC Porto faça a festa. Os jogadores do Benfica entrarão em campo como sempre, para ganhar o jogo, sabendo que ao ganhá-lo poderão evitar [título do Porto]", acrescentou.Toni espera que o Benfica "possa contrariar a consistência do FC Porto e que lute pelos três pontos". E projetou também aquilo que espera na próxima época: "De certeza que tudo está a ser trabalhado pela estrutura do futebol e pelo novo treinador, para que se encontre um plantel de maior qualidade e mais equilibrado."