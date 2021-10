Toni espera "nova página" com Rui Costa: «Que haja maior transparência»

Toni foi treinador do agora presidente do Benfica e antecipou uma "nova página" na vida do clube com Rui Costa. "Que haja maior transparência porque foi essa a bandeira que conquistou os adeptos do Benfica", começou por frisar em declarações à Rádio Renascença.





O antigo jogador e técnico das águias, de 74 anos, desejou "uma longa vida a Rui Costa à frente do Benfica" e pediu maior assertividade nas contratações do futebol do clube da Luz. "Tem condições para que haja menos erros nas aquisições. Essa é uma área que o Rui Costa vai chamar a si", sustentou o campeão nacional em 10 ocasiões, seja como futebolista ou como técnico dos encarnados.