Toni: «Jorge Jesus está com um discurso menos arrogante»

Toni admite que esta temporada o Benfica está "diferente para melhor" apresentando-se "mais consistente e mais confiante" do que na época passada. O antigo jogador encarnado, em declarações à Rádio Renanscença ressalvou ainda que "Jorge Jesus está com um discurso menos arrogante".





Toni desvalorizou ainda os quatro pontos de avanço dos encarnados na Liga Bwin afirmando que "o campeonato é uma prova longa, como uma maratona, em que muitas coisas acontecem no seu percurso, como lesões, castigos e a intensidade competitiva".Toni admitiu ainda que "este ano os jogos entre os grandes podem definir o campeonato", visto que, há uma maior diferença em relação aos restantes clubes. "Nesta altura, com cinco jornadas jogadas e com um calendário teoricamente mais favorável, o Benfica foi se desenvencilhando dos seus adversários e de uma forma categórica está com cinco jogos e cinco vitórias", acrescentou. E sobre o encontro da Champions com o Dínamo Kiev, considerou que será "teste importante a este Benfica"