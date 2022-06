Toni pede "maior rigor" nas contratações do Benfica: «É importante mudar o meio-campo»

Toni abordou, em declarações ao programa 'Bola Branca' da Rádio Renascença, a saída de Darwin Núñez do Benfica para o Liverpool , e pediu mais "rigor" às águias nas contratações da próxima época."[É preciso] Muito maior rigor na escolha dos jogadores que vêm para o Benfica. Há que olhar também para a formação, para um ou dois elementos que poderão ser aposta efetiva para a próxima época. Critério e rigor na construção do plantel, e há um setor que para mim tem sido pouco mexido e que é importante mudar: o meio-campo", começou por dizer Toni, antes de falar da saída de Darwin."A partir do momento em que os tubarões se movimentam... penso que é muito mais pelo palco da Liga dos Campeões e pelo que o Darwin fez lá, Roger Schmidt já estaria preparado para o perder. Julgo que era muito difícil para o Benfica reter este talento, assim como não consegue reter outros por serem valores muito altos, tanto para o jogador como para o clube. Seria muito bom para o Benfica ficar com o Darwin, mas perante estes números era difícil".O treinador português destacou ainda Henrique Araújo como um dos jovens que pode 'dar cartas' após a saída do uruguaio. "Com ou sem Darwin, é um projeto de jogador em quem o Benfica deve apostar. Com certeza vão reconhecer-lhe qualidades e será uma aposta, tem um potencial enorme", concluiu.